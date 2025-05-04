Brezilya’da Lady Gaga rüzgarı

SON olarak 'Abracadabra' şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden ünlü şarkıcı Lady Gaga, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Copacabana Plajı'nda ücretsiz konser verdi. Rio ekonomisini canlandırmak amacıyla şehir yönetimi tarafından finanse edilen konsere, 2 milyondan fazla kişinin katıldığı belirtildi. Gaga'nın sekizinci albümü 'Mayhem' için düzenlediği tanıtım turnesinin parçası olan konserde 5 bin polisin görev yaptığı, drone ve yüz tanıma kameralarının kullanıldığı bildirildi. Öte yandan Madonna da geçtiğimiz yıl mayıs ayında Copacabana Plajı'nda ücretsiz konser vermişti.