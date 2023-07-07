Britney Spears tokat yedi

Yaklaşık 13 yıldır serveti ve neredeyse tüm yaşamı babası Jamie Spears tarafından kontrol edilen Britney Spears, vasilik davasını kazanarak hayatında yeni bir sayfa açmıştı. Şarkıcı, NBA yıldızı Victor Wembanyama ile yaşadığı hadise ile yeniden gündeme geldi. Kameralar ve hayranları tarafından takip edilmeye alışık olan yıldız, bu sefer 'hayran' rolündeydi. NBA yıldızı Victor ile selfie çekmek isteyen Spears, tokat yedi. Basketbol oyuncusuna yaklaşan şarkıcı, koruma ekibinden birinin yüzüne vurduğunu söyledi. Las Vegas'ta konuyla ilgili şikayette bulunan yıldız, "Travmatik olaylar benim için çok yeni bir şey değil, çok yaşadım ama dün akşam yaşanan şeye hiç hazır değildim" dedi.