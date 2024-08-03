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Giriş Tarihi: 4.8.2024

Britney Spears’ın hayatı film oluyor

Britney Spears’ın hayatı film oluyor
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Britney Spears'ın hayatını konu alan film için çalışmalar başladı. Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı 'İçimdeki Kadın'ın satış rekoru kırmasının ardından pop yıldızının yaşamı beyazperdeye taşınıyor. Universal Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmenliğini Jon M. Chu üstlenecek. Pop yıldızı konuyla ilgili sosyal medya hesabından gizli bir proje üzerinde çalıştığını dile getirmişti. Grammy ödüllü sanatçının hayatını konu alan bu biyografik film, Spears'ın 'Mickey Mouse Club' günlerinden vesayet davasına kadar olan yolculuğunu anlatacak.
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Britney Spears’ın hayatı film oluyor
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