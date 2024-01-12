Britney’nin kitabı best seller oldu

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı 'İçimdeki Kadın' ilk haftasında satış rekoru kırarak tarihe geçmişti. Kitapta Spears'ın özel hayatına dair birçok bilinmeyen detay gün yüzüne çıkmıştı. 24 Ekim'de raflardaki yerini alan ve Spears'ın dikkat çeken söylemleriyle gündemden düşmeyen kitabı, 2 milyon satış rakamına ulaştı. Kitap, New York Times'ın en çok satanları arasına girdi. Spears "Kitabım ABD'de 2 milyondan fazla sattı! Beni ve hikayemi destekleyen tüm hayranlarıma teşekkür ederim. Sizi seviyorum" dedi. Öte yandan ünlü yıldız geçtiğimiz günlerde, yeni bir albüm üzerinde çalıştığı yönünde ortaya atılan iddialara cevap verdi: "Hakkımda yapılan bu haberlerin hepsi saçmalıktan ibarettir. Sürekli birileriyle albüm hazırladığımı söyleyip duruyorlar. Müzik sektörüne bir daha asla dönmeyeceğim."