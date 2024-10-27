Bu bayrak sonsuza kadar dalgalanacak

Sanat dünyasının ünlü isimleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına erken başladı. Özel hazırlanan kostümle sahneye çıkan Funda Arar, "Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi. Derya Uluğ, "Cumhuriyetimiz sonsuza kadar var olacak, bayrağımız sonsuza kadar dalgalanacak" dedi.Sahneye Türk ve KKTC bayraklarıyla çıkan Öykü Gürman kötü günleri aşmak için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Muazzez Ersoy ise "Ülkemizi kimse yıkamaz. Daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli, daha büyük işlere imza atmalıyız" dedi.