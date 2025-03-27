Bu bayram da eller öpülecek mutluluk paylaşılacak

Paylaşmanın, bereketin ve huzurun ayı ramazanı geride bırakmaya hazırlanırken, bayram coşkusu hepimizin içini sardı... Ramazan bayramı gelenekleri, büyük değişikliklere uğramadan geçmişten günümüze varolmaya devam ediyor. Farklı kültürlerin binlerce yıldır aynı topraklarda iç içe geçtiği ülkemizde, dini bayramlar şenlik havasında yaşanıyor. Bu bayram da gençyaşlı herkes yine sevdikleriyle bir araya gelecek, şekerler ikram edilecek, Türk kahveleri içilecek, aile büyüklerinin ziyaretine gidilecek, küsler barışacak, kaybedilenler için dualar edilecek. Bayram sevincini büyük-küçük hep birlikte yaşamanın yolu, geleneklerimizi sürdürmekten geçiyor. İşte geçmişten günümüze vazgeçilmez bayram ritüellerimiz...

ALIŞVERİŞ DÖRT GÖZLE BEKLENİR

Bayramdan bir hafta önce başlanan büyük temizlik, bayram sabahına kadar devam eder ve bütün ev köşe bucak temizlenir. Bayramda ağırlanacak misafirler gelmeden önce, evin tertemiz olduğundan emin olunur. Mis gibi evlerde bayram heyecanı için geri sayım başlar.

Çoluk çocuk, kadın erkek herkes; bayram alışverişini heyecanla bekler. Tüm aile çarşı pazar dolaşıp eksiklerini tamamlar. Bir yandan bayramlık giysiler bakılır, diğer taraftan mutfak malzemeleri alınır. Son yıllarda büyük şehirlerde kurulan kocaman çadırlarda, tarihi çarşılarda ve alışveriş merkezlerinde bayram öncesi büyük hareketlilik yaşanıyor. Arife günü bayram yemekleri hazırlanır. Genellikle dolmalar sarılır, börekler açılır. Bayramın vazgeçilmez tatlısı ise baklavadır. Bazı yörelerde arife günü sarı burma, baklava ve tel kadayıf hazırlanıp yakınlara dağıtılır. Köylerde ise arife günü yufka ekmeği yapılıp dağıtılır. Yufka ekmeğinin içine genellikle etli pilav, irmik veya tahin helvası konur.

HERKES YENİ GİYSİLERİNİ GİYER

Bayram sabahı erkenden kalkılır ve herkes en yeni bayramlık giysilerini giyer.

Bayram sabahı erkekler bayram namazına gider. Kadınlar ise kahvaltı için sofra hazırlıklarını yapar.

Namaza gitmeden önce genellikle tatlı bir şey yenir. Camiye gidişte ve dönüşte farklı yolları kullanmak gibi bir gelenek vardır. Farklı yollardan gidip gelmenin amacı; yardıma muhtaç kişileri görme imkanı bulmaktır.

Bayram namazı sonrası, erkekler toplu olarak mezarlıklara gider; hem yakınları, hem de tüm ölmüşler için dua eder. Ardından eve gelinir.

HEP BİRLİKTE SOFRAYA!

Namazdan eve dönüldüğünde tüm aile hep birlikte sofraya oturur ve bayram kahvaltısı yapar. Ardından ailenin en büyüğünden başlayarak bayramlaşılır, büyüklerin elleri öpülür. Büyükler de küçüklere harçlık veya hediyeler vererek onları sevindirir.



TÜRK KAHVESİZ VE ŞEKERSİZ OLMAZ!

Eve bayram ziyaretine gelenlere kolonya, şeker, çikolata, baklava ve kahve gibi ikramlarda bulunulur. Kapıyı çalan çocuklara da para, leblebi, üzüm, şeker, mendil gibi hediyeler verilir. Çocuklar sabah erkenden evleri dolaşmaya başlar ve şeker trafiği tüm bayram boyunca devam eder. Şeker, Ramazan bayramına tat katan temel unsurlardan biridir.



9 GÜNLÜK TATİLDE YENİ ROTALAR

Bayram tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte birçok kişi bu fırsatı değerlendirip yeni rotalar oluşturdu. Ege'den Akdeniz'e, hatta yurt dışına uzanan turlarla, ailecek tatil yapmak isteyenlere cazip olanaklar sunuluyor.