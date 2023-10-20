‘Bu caniliğe sessiz kalanları artık takıp etmem arkadaş!’

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepkiler çığ gibi büyüyor. Dünyanın her yerinde birçok sanatçı İsrail'in yaşattığı zulümle ilgili tepkilerini dile getirirken, şarkıcı ve müzisyen Selim Gülgören, vahşete sessiz kalan ünlülere çektiği bir videoyla isyan etti. Gülgören videosunda "Binlerce lira verip konserlerine gittiğiniz o sanatçılar nerede?Bu caniliğe dur demeyen hangi arkadaşım varsa hepsini takipten çıkacağım. Bebekler ölüyor! Ben seni takip etmem arkadaş!" dedi. Hollandalı aktör Ramsey Nasr ise Hollanda'nın Filistin'e tavrını canlı yayında eleştirdi. Nasr'ın "Filistinliler canlı canlı yakılıyor. İnsanlıkla alakalı bir sorun var: İzleyip, müdahale etmemek, nasıl olabilir" sözleri büyük yankı uyandırdı.