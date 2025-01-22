‘Kardelenler’ dizisinin oyuncusu Barış Falay: Bu dizide herkes kendine dair bir şey bulacak!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı çok yakında atv'de buluşacak olan sezonun merak uyandıran yeni dizisi 'Kardelenler'in başarılı oyuncusu Barış Falay rolünü ve projenin bilinmeyenlerini paylaştı. Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin yazdığı projeyi Falay, "Kardelenler büyük zorluklar yaşayan geniş bir aile bireylerinin ilişkilerini anlatıyor.

Bu anlatıyı toplumsal sorunlar, bireyin hem içsel hem de dışsal sorunlarla mücadele etme şekline büyüteç tutarak yapıyor" şeklinde özetledi. Falay sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplumumuzun aile dinamiklerini ele alış şekliyle hemen herkesin kendisinden ve çekirdek-geniş ailesinden karakterler kesitler bulabileceği bir iş olduğunu düşünüyorum."