Bu film gelecek nesillere umut olsun

Ünlü sporcu Barış Telli'nin gerçek hayat hikayesinden yola çıkılarak sinemaya uyarlanan, Ampute Futbol Milli Takımı oyunculuğuna ve ardından da Avrupa şampiyonluğuna uzanan mücadele dolu yılları kapsayan 'Hayatla Barış' filminin galası önceki akşam Levent'teki bir AVM'de gerçekleşti. Taner Ölmez'in Barış Telli'yi canlandırdığı filmi izleyenler arasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Orhan Gencebay- Sevim Emre gibi isimler de vardı. Barış Telli, "Bu film gelecek nesillere umut ışığı olacağı için çok mutluyum. Hayatım zor olsa da hayallerimin peşinde nasıl koştuğumu sizlere anlatmış olduk" diye konuştu.