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Giriş Tarihi: 21.11.2023

‘Bu filmin iyileşmeme büyük katkısı oldu’

‘Bu filmin iyileşmeme büyük katkısı oldu’
2021'de lenf kanserine yakalanan ve doktorunun tavsiyesiyle setlere ara veren oyuncu Boğaç Aksoy'un, tedavi sürecinde rol aldığı 'Mutlak' adlı kısa filmin prömiyeri yapıldı. Filmde, 'Adem' karakterini canlandıran Aksoy, gösterim sonrası duygularını şu sözlerle açıkladı: "Çekimlerin yapıldığı sırada ikinci evre kanserdim ve aynı zamanda tedavi sürecindeydim. 'Mutlak', iyileşme niyetiyle ve yoğun duygular içinde yer aldığım bir proje oldu. Doğayı yeniden yeşertebilme amacımız, benim iyileşme sürecime de motivasyon sağladı."
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‘Bu filmin iyileşmeme büyük katkısı oldu’
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