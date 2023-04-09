Bu kitap çok konuşulacak!

Televizyon eleştirmenliği denilince akla gelen ilk isimlerden birisi olan Yüksel Aytuğ'un yeni otobiyografi kitabı piyasaya çıktı. Aytuğ'un 'Hayatım Roman' adlı kitabı, gazetecilik mesleğini yapmak isteyenlere rehber olacak nitelikte...Turkuvaz Kitap'tan çıkan 'Hayatım Roman' için Yüksel Aytuğ şunları söylüyor: "Bu kitabı özellikle gazeteciliği meslek olarak seçmeyi düşünen gençlere, Bab-ı Âli'nin yakın tarihini ve medya sektörünün arka odalarında yaşananları merak edenlere tavsiye ediyorum."Kitabın ilgi çeken bazı bölüm başlıkları ise şöyle: 'Benim ebem babamdır', 'Cem Karaca yüzünden nasıl yerlerde süründürüldüm?', 'Şansal Büyüka'yı nasıl komaya soktum?', 'Fatih Terim ile hayatımın en unutulmaz yayın gecesi', 'Askerde aç aç çavuşu' oldum', 'Bülent Ersoy kuliste bana nasıl yazdı?', 'Beyazıt Öztürk'ü kanalda nasıl kaybettim?'