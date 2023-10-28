‘Bu marş çocukluk hayalimdi’

Rap müziğinin başarılı ismi Norm Ender, Cumhuriyet'in 100. yılında, sözü ve bestesi kendisine ait olan 'Parla' adlı bir marş besteledi. Düzenlemesi Mert Kemancı'ya ait olan, Elber Tutkus'un kaydettiği marşın, mix ve mastering'ini Utku Ünsal yaptı. 'Parla'yı bu proje için gönüllü olarak birleşen Atatürkçü Sesler Korosu ile beraber seslendiren Ender, "Böyle bir marş yazmak ve seslendirmek çocukluk hayalimdi. Geleceğe bir miras bırakmak istedim. Koro ile beraber seslendirdiğim bu marş ülkeme armağan olsun" dedi.