‘Bu oyunla hayalim gerçek oldu’

Kerem Alışık'ın 'Aşk Biter mi?' adlı oyunu AKM'de sahnelendi. Alışık'ın Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreyya gibi karakterlere hayat verdiği oyun büyük ilgi gördü. Oyun öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alışık, "Aşk biter mi?" sorusuna, "Kimine göre biter, kimine göre bitmez" yanıtını verdi. Ünlü oyuncu projeyle ilgili de konuşan oyuncu, "Önemli bir hayalimdi, edebiyata saygı duruşu niteliğinde. Şairlerimizi paylaşma ve onu oyun haline getirmeyi başardık. O yüzden mutluyuz" diye konuştu.