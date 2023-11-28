‘Bu platoda olmak heyecan verici’

MISS Supranational 2019 ve Miss Universe Thailand 2023 seçilen Danimarkalı-Taylandlı model ve güzellik kraliçesi Anntonia Porsild, İstanbul'a gelerek Bozdağ Film Platoları'nı ziyaret etti. Platodaki etkinliklere katılan Porsild, geleneksel Türk kıyafetlerini giyerek fotoğraf çektirdi, restoranda Türk yemeklerinin tadına baktı. Porsild, "Burası tarih ve kültür dolu bir yer... Türkiye'nin bugünkü konuma nasıl geldiğini yaşayarak deneyimlemek çok muazzam. Burada olmak heyecan verici" diyerek Bozdağ Film Platoları'ndan çok etkilendiğini söyledi. Kainat güzeli, Türkiye'ye daha önce hiç gelmemiş olanların mutlaka gelmesi ve platoyu görmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.