‘Bu şarkıyı Gazze’de ölen çocuklar için çalıyorum’

Dünya sahnesinde trompetin önde gelen isimleri arasında yer alan Lübnan kökenli Fransız müzisyen İbrahim Maalouf, önceki akşam Harbiye'de sahne aldı. Türkçe 'merhaba' diyerek izleyicileri selamlayan Maalouf, "Bu zor zamanlarda sahnede olmayı sorguladığım anlar oldu ancak müziğin bizi iyileştireceğine inanıyorum. Bu nedenle hep beraber buradayız" dedi.'Au Revoir' şarkısına sıra geldiğinde şarkı öncesinde duygulu bir konuşma yapan Maalouf, "Aslında bu şarkıyı büyüyerek evden ayrılan çocuklara yazmıştım, ancak şu dönemde Gazze'de her gün ölen, özgür iradesi ile yaşayamayan birçok çocuğu düşünerek çalıyorum" dedi.