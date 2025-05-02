‘Bu yaptığınız çok ayıp’

DERYA Şensoy, Celal Can Algül ile 4 yıllık aşklarının bitmesinin ardından kendisinden 3 yaş küçük oyuncu Yağız Can Konyalı ile yeni bir aşka yelken açtı. Aşklarını Yunanistan tatilinden paylaştığı karelerle ilan eden Şensoy ve sevgilisi önceki gün Cihangir'de alışveriş yaparken görüntülendi.

Patlayan flaşlara tepki gösteren Şensoy ''Çok ayıp ediyorsunuz, alışveriş için sokağa çıktık, bunu da görmeyin, çok ayıp, çok ayıp'' diye söylendi. Yağız Can Konyalı ise patlayan flaşlara aldırış etmeden yürümeye devam etti. Şensoy görüntü alınmasını engellemek için kapüşonu ile kendisini kamufle etmeye çalıştı.