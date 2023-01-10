Fransa'da uzun süre başarı ile sahnelenen 'Paraya Hayır!' adlı oyun, tiyatronun ustalarının da katıldığı galayla sanatseverlerle buluştu. Romina Özipekçi, Giray Ayla, Nejat Uygur ve Tara Tokel'in rol aldığı oyunun galasına katılanlar arasında Uygur Ailesi'nin yanı sıra; Halil Ergün, Zihni Göktay, Suna Keskin, Ayşe Kökçü, Ahmet Sezerel, Ferdi Akarnur, Anta Toros, Zeynep Tedü, Eylem Şenkal, İpek Tanrıyar da vardı. Zihni Göktay, "Bu zamanda tiyatro yapmak şövalyelik, hepsini gururla alkışlıyorum" dedi.