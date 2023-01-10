Haberler Günaydın Haberleri ‘Bu zamanda tiyatro yapmak şövalyelik!’
Giriş Tarihi: 11.1.2023

‘Bu zamanda tiyatro yapmak şövalyelik!’

‘Bu zamanda tiyatro yapmak şövalyelik!’
Fransa'da uzun süre başarı ile sahnelenen 'Paraya Hayır!' adlı oyun, tiyatronun ustalarının da katıldığı galayla sanatseverlerle buluştu. Romina Özipekçi, Giray Ayla, Nejat Uygur ve Tara Tokel'in rol aldığı oyunun galasına katılanlar arasında Uygur Ailesi'nin yanı sıra; Halil Ergün, Zihni Göktay, Suna Keskin, Ayşe Kökçü, Ahmet Sezerel, Ferdi Akarnur, Anta Toros, Zeynep Tedü, Eylem Şenkal, İpek Tanrıyar da vardı. Zihni Göktay, "Bu zamanda tiyatro yapmak şövalyelik, hepsini gururla alkışlıyorum" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Bu zamanda tiyatro yapmak şövalyelik!’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA