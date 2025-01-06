Buğday Tanesi’ne Asya’dan En İyi Film Ödülü

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan 'Buğday Tanesi' filmi, ABD'den sonra Asya'dan da ödülle döndü. Doğan Ümit Karaca'nın yönettiği, Ahmet Kutsi Karadoğan, Deniz Arna ve Erkan Bektaş gibi isimlerin rol aldığı film, Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Asya Talent Film festivalinde En İyi Film ödülüne layık görüldü. Serkan Bayram'ın hayat mücadelesini ve çektiği zorlukları konu alan film, 112 ülkeden 1150 film arasında mücadele etti. Bayram '2025 yılının ilk büyük ödülü Buğday Tanesi'ne. Amerika, İspanya, Almanya, Fransa, Avustralya gibi ülkeler, sinema dünyasının büyük sanatçılarıyla festivale katıldı. Bu gurur dolu platformda, 'En İyi Film' ödülüne layık görüldük. Ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.