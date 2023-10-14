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Giriş Tarihi: 15.10.2023

Bugün burada Tarabya’yı yaşıyoruz

Bugün burada Tarabya’yı yaşıyoruz
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri önceki akşam arabesk müziğin yaşayan efsanesi Cengiz Kurtoğlu ve sevenlerini boğazın eşsiz manzarası eşliğinde buluşturdu. Nostaljik şarkılarıyla Kuruçeşme Sahnesi'ni tavernaya çeviren ve özlenen o atmosferi boğazın ortasına taşıyan Cengiz Kurtoğlu, müzik tarihinde iz bırakmış parçalarıyla dinleyicilerini dünden bugüne keyifli bir yolculuğa çıkardı. Hayranlarıyla aynı atmosferi paylaşmaktan mutluluk duyan ünlü sanatçı, "Bugün buraya Tarabya'yı getirdik. En güzel şarkıları birlikte seslendireceğiz" sözleriyle sevenlerine teşekkürlerini iletti.
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Bugün burada Tarabya’yı yaşıyoruz
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