Dün GÜNAYDIN'ın manşetten duyurduğu, bir dizide 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişi vermesi ve polise yakalanması olayıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı... 29 Ekim gecesi yaşanan olayda, Civelek 6 bin lira karşılığında uyuşturucu madde sipariş etmiş ancak uyuşturucu satıcısı Ulus'ta oturduğu evin yakınına geldiğinde sivil polis ekiplerince çevrildi. Şüphelinin üstünden 1.5 gram uyuşturucu çıktı.Civelek'in polislerin arama yaptığı esnada yanlarına gelip uyuşturucu satıcısına "Getirdin mi malzemeyi" demesi üzerine uyuşturucu ticareti açığa çıktı. Civelek karakolda verdiği ifadede "Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım. Alkollü olduğum için getiren şahısları hatırlamıyorum. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm" dedi. Torbacı Selçuk Ç. gözaltına alınarak tutuklandı ve hakkında en az 15 yıla kadar hapis istemiyle "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açıldı. Civelek'e ise sipariş ettiği uyuşturucu eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi.Civelek'in uyuşturucu satıcısıyla 28 Ekim gecesi yaptığı konuşmalarda, uyuşturucu maddeyi daha ucuza alabilmek için yaptığı pazarlık da gün yüzüne çıktı. Civelek'in konuşmalarda ayrıca iki ayrı uyuşturucu maddesinin isimlerini kodladığı öğrenildi. İşte dava dosyasına yansıyan, torbacı Selçuk Ç. ile Feyza Civelek arasında geçen telefon konuşmaları:F.C.: Gelir misin? 1 T + taksi parası olacak.S.Ç.: Ulusa mı?F.C.: Evet S.Ç.: 3200 lira yapıyor. 15 dakika beklememiz lazım. Yemek yapıldı.F.C.: Ne zaman çıkarsın yani?S.Ç.: Kuruması lazım. 15 dakika.F.C.: Kurumasın boş ver peçeteye koy getir işte. Hadi çık gel. 3 bin 200. Gelmen kaç dakika, 10 dakika buradasın dimi. Bir şey soracağım. 1.5 T (1.5 gram taş madde) Yarım L (yani toz madde), + taksi ne kadar yapıyor? Çıktın mı? Selçuk bir şey sordum? Ne aldın yanına?S.Ç.: Çıktım. Fiyat değişti.F.C.: Ne fiyatı değişti? Daha 1 saat oldu alalı. Bugünlük eski fiyattan yap. 1.5 T, yarım L, taksi?S.Ç.: 6 bin lira toplam.F.C.: Yanında ne kadar T var? Söyle ona göre hesaplayacağım? Söylesene? Teklifi kabul etmiyorum.S.Ç.: Gel bekliyorum.F.C.: Neredesin. Ayır 1 T yarım T diye.