‘Bülbül’den Iban şakası

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması her bölümüyle izleyicinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Programın pazar akşamı ekrana gelen bölümü ise ilginç bir olaya sahne oldu.Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacı Adil Özkara'ya başrollerini Ata Demirer ile Melek Büyükçınar'ın paylaştığı 'Bursa Bülbülü' filmiyle ilgili bir soru yöneltti.Soru 'Aşağıdakilerden hangisi iki başrol oyuncusunun söylediği şarkıda geçen bir ifadedir?' şeklindeydi. Yarışmacı 'Şaka yaptım şaka yaptım sevgilim' cevabını vererek 50 bin lira ödül kazandı. O sırada yarışmayı izleyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından yarışmacıya şu sözlerle espri yaptı: "Iban'ımı gönderiyorum birader!"