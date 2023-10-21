Sinan Akçıl, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya sosyal medya üzerinden mesaj gönderdi. Akçıl, "Hey Yair! Babanın bir seri bebek katili olduğunu biliyorsun değil mi? Binlerce insan öldükten sonra rahat uyuyabildin mi?" ifadelerini kullandı.Ünlü şarkıcı, önceki gün paylaşımlarına devam etti. Akçıl, "Yair Netanyahu, mesajıma görüldü attı ama tahmin ettiğim gibi cevap yazamadı. Bunlar sülalece korkak, iyice anladım. Topun tüfeğin arkasına saklanıp, Gazze'deki sivillere karşı aslan kesiliyorlar" dedi.