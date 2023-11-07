‘Burak tavsiye etti, koşa koşa Fransa’ya geldim’

Fahriye Evcen, Fransa'nın farklı şehirlerinde düzenlenen ve Türk kültürünün tanıtıldığı Festiculture Festivali'nde Yılın En Sevilen Sanatçısı ödülünü aldı. Evcen, "Eşim Burak (Özçivit) daha önce buraya iki kez gelmişti. Bana da 'Çok güzel bir atmosfer var mutlaka gitmelisin' dedi. Ben de koşarak geldim. Akşama döneceğim, çocuklar evde beni bekliyor. 18 yıldır bu işi yapıyorum. Gördüğüm herkes 'Evimizden, aileden biri gibisin' diyor. Bu da beni çok mutlu ediyor" diye konuştu. "Fransa'da Türkler çok güzel işler yapıyor, takip ediyorum, bunun daha da artmasını istiyorum" diyen Evcen, Avrupa'daki gençlere de şöyle seslendi: "Türkiye'de de sizlere ihtiyaç olduğunu unutmayın."