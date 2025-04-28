Burak Yörük Sustalı Ceylan'daki Ferhat'ı karakterini anlattı: "Saygısız değil derdi olan biri"

- Benim en büyük hayalim İtalya'nın güneyinde bir zeytinlik ve güzel taş bir ev. Klasik arabalarımı toplayacağım, Tuana'yla, çocuklarımla geçireceğim, çocuklarımızı büyüteceğimiz bir hayat. Eğer hedeflerime ulaşırsam bunu çok istiyorum. Ama şu anda çalışmak zorundayım.

- Güler yüzlü biri olmayı hep avantaj olarak gördüm ben. İstediğim şeyi yapmak, yaptırmak için gerçekten insanlara sert bakışlar atmama gerek olduğunu düşünmüyorum. Mesela ben geldiğimde insanları güler yüzlü görmek istiyorum. O yüzden ben de öyle davranıyorum. Tabii bunun tam tersi de var; o da sen de gülmeyince "Sen de hiç gülmüyorsun!" diyen tip de var. Kendi de gülmüyor ama senden bekliyor.

- Sosyal medyayı ben genelde iş yeri olarak kullanıyorum çünkü hayatımı olduğu gibi paylaşabilecek konforlu bir alan olarak hissetmiyorum. Bu kişisel bir karar.