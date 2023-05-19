‘Burak’la da, sevgilisiyle de çok iyi arkadaşız’

Manken ve oyuncu Sema Şimşek, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Şimşek, 2012'de boşandığı, oğlunun babası Burak Hakkı ile iyi arkadaş olduklarını ifade eden Sema Şimşek, "Oğlumuz Rüzgar da çok mutlu. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. Burak ölene kadar çocuğumun babası olarak hayatımda olacak" dedi. Şimşek, Hakkı'nın sevgilisiyle de çok iyi arkadaş olduklarını belirtti. Kendi ilişkisi hakkındaki soruları cevaplayan ünlü manken, şunları söyledi: "4,5 yıldır hayatımda biri var. Bu sektörden değil. İlişkimizi göz önünde yaşamak istemiyoruz. Çok iyi gidiyor, iyi de hissediyorum. Evlilik düşünmüyorum ama büyük konuşmak istemem. İleriki yıllarda ne olur bilemeyiz."