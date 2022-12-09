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Giriş Tarihi: 10.12.2022

‘Buraya da mı gelmeye başladınız!’

Eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla uzun süre yargılanan Ozan Güven, önceki gece Moda’da görüntülendi. Taksi bekleyen Güven, “Bu sıralar sadece tiyatroyla ilgileniyorum” dedi. Gazetecilerin, “Cem Yılmaz sizi filmlerine dahil etmiyor mu?” sorusuna sinirlenen Güven, “Bu konuları konuşmayacağım” diye yanıt verdi.

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
‘Buraya da mı gelmeye başladınız!’
Oyuncu Ozan Güven, önceki gece Moda'da görüntülendi. Yol kenarında taksi bekleyen Güven, gazetecileri karşısında görünce "Buraya da mı gelmeye başladınız?" diyerek sitemde bulundu. Tiyatrodan çıktığını söyleyen oyuncu, "Bu sıralar sadece tiyatroyla ilgileniyorum. Tiyatro oyunumuzun çalışmalarını yapıyoruz" diye konuştu. Oyuncu, "Cem Yılmaz sizi filmlerine dahil etmediği için mi tiyatroya yöneldiniz?" sorusuna, "Bu konuları konuşmayacağım" diye yanıt verdi. Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile yaşadığı şiddet olayı hakkındaki sorulara da sessiz kaldı. 30 dakika taksi bekleyen oyuncu, gazetecilerin fotoğraf isteğine "Çektin ya zaten!" diye tepki gösterse de poz verdi.
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‘Buraya da mı gelmeye başladınız!’
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