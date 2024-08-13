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Giriş Tarihi: 14.8.2024

Buse Varol yine okullu oldu

Buse Varol yine okullu oldu
2024 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sınava girenler arasında şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol da vardı. Alişan, eşinin bahçede telefonla konuşurken çektiği fotoğrafı yayınlayıp "Evet üniversite sınavını kazandı, psikoloji bölümü.



Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" ifadelerini kullanarak espri yaptı. Varol daha önce Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Pamukkale Üniversitesi İşletme Yönetimi'ni bitirmiş, 2 yıl önce de aynı üniversitede felsefe bölümünü yüzde 50 bursla kazanmıştı.
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Buse Varol yine okullu oldu
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