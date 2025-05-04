Büyük aşkın ilk fotoğrafı

Podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Gigi Hadid, 2023 yılından bu yana ünlü oyuncu Bradley Cooper ile aşk yaşıyor. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve geçtiğimiz günlerde nişan iddialarıyla gündeme gelen ünlü çiftten Gigi Hadid, 30'uncu yaş gününden fotoğrafları paylaştı.

'ÇOK ŞANSLIYIM'

Doğum gününü New York'ta arkadaşlarıyla kutlayan Hadid, partiden karelere "30 yaşında olduğum için çok şanslı hissediyorum! En inanılmaz insanlardan bazılarına anne, arkadaş, ortak, kız kardeş, iş arkadaşı olduğum için çok şanslıyım! Geçen haftaki doğum günümde, dünyanın dört bir yanından sizden gelen destek ve cesaret için çok şanslıyım. Yeni bir yaş aldığım için minnettarım ve onur duyuyorum" notunu düştü.

İLAN-I AŞK ETTİ

Ünlü model, Bradley Cooper'a olan aşkını da 2 yıl sonra ilk kez ilan etti. Defalarca birlikte görüntülenmelerine rağmen birlikte herhangi bir paylaşım yapmayan ikiliden Hadid, kural bozdu. Gigi Hadid'in doğum günü pastasının mumlarını üflerken; sevgilisi Bradley Cooper'ı öptüğü anı paylaşması gündem oldu.