‘Yıldızlar Bana Uzak’tan ilk fragman

ATV'ninsenaryosu Ercan Uğur tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce'nin oturduğu yeni dizisi 'Yıldızlar Bana Uzak' yakında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk bölümünden dikkat çeken bir fragman yayınlandı. Sırlarla dolu aşk ve intikam hikâyesiyle izleyicileri derinden etkileyecek olan 'Yıldızlar Bana Uzak' izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizide Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir de rol alıyor.Kadir ve Aslı... Onların aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir'in hapse girmesi, hem de Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar. Aslı bu darbenin etkisiyle savrulurken Kadir'in artık tek bir amacı vardır. Masumiyetini ispatlamak ve hapishanede kendisine yol gösteren Yahya ile birlikte bu oyunu oynayan Varnalı ailesinden intikam almak...