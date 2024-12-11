Büyük gün 20 Aralık

Tecrübeli oyuncu Kerem Alışık yakında sinema filmiyle beyazperdeye çıkacak. Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, Burhan Gün'ün proje ortağı olduğu, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu'nun oturduğu 'Akıldan Kalbe' filmi 20 Aralık'ta sinema salonlarındaki yerini alacak.Duygusal sahneleriyle kalplerde iz bırakacak filmde Kerem Alışık ve Hande Soral baba-kız olarak seyircilerin karşısında olacak. Kerem Alışık'ın ters köşe bir karakter olan 'Sadık'a hayat vereceği filmde Hande Soral yaşadıklarına rağmen mücadele etmekten vazgeçmeyen ve duygularının sesini dinleyen 'Defne'yi canlandıracak. İkilinin baba-kız performansı yüreklere dokunacak.Bir yandan aile ilişkileri, aşk ve yaşam mücadelelerini şefkatle aktaran diğer tarafta hayatta önem verilen değerleri sarsıcı bir şekilde sorgulatan film seyircileri derinden etkileyecek. Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler'in başrolleri paylaştığı Batuhan Bayar'ın kadrosunda yer aldığı 'Akıldan Kalbe' 20 Aralık'ta sinemalarda.