Esra Erol
'un sunduğu 'Var mısın Yok musun
'un 49. bölüm yarışmacısı 34 yaşındaki Ömer Çakır oldu. Ömer, ilk turda 5 milyon TL açtırarak yarışmaya istediği gibi başlangıç yapamasa da ikinci ve üçüncü turda arka arkaya açtırdığı sarı ve mavi kutularla umutlarını bir sonraki tura taşımayı başardı. Altıncı turun başında son 5 milyon TL'yi ve 1 milyon TL'yi bulunca büyük ödül hayallerine veda etti. Para ağacında 5 TL ve 100 bin TL kalan Ömer'e bankanın teklifi 42 bin 500 TL oldu. Teklife "Varım" diyen Ömer'in kendi kutusundan ise 100 bin TL çıktı.