Haberler Günaydın Haberleri Buzdolabını bile kaybetti
Giriş Tarihi: 31.5.2023

Buzdolabını bile kaybetti

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Buzdolabını bile kaybetti
Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, eşi Evren Bölek'in borçları nedeniyle zor günler geçiriyor. Bölek'in kira borçları nedeniyle icra takibi başlatıldı. Bölek'in ısrarla borcunu ödememesi üzerine önceki gün Açar'ın evinde haciz işlemi gerçekleştirildi.



KOŞU BANDI DA GİTTİ
Haciz mahallinde bulunan Evren Bölek, borcunu ödemeyeceğini dile getirip "Gerekli işlemleri yapabilirsiniz" dedi. Açar'ın evinde bulunan koşu bandı, televizyon, diz üstü bilgisayar ve buzdolabı haczedilerek alacaklı vekili tarafından muhafaza altına alındı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Buzdolabını bile kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA