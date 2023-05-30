Buzdolabını bile kaybetti

Merhum
sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, eşi Evren Bölek'in borçları nedeniyle zor günler geçiriyor. Bölek'in kira borçları nedeniyle icra takibi başlatıldı. Bölek'in ısrarla borcunu ödememesi üzerine önceki gün Açar'ın evinde haciz işlemi gerçekleştirildi.
KOŞU BANDI DA GİTTİ
Haciz
mahallinde bulunan Evren Bölek, borcunu ödemeyeceğini dile getirip "Gerekli işlemleri yapabilirsiniz" dedi. Açar'ın evinde bulunan koşu bandı, televizyon, diz üstü bilgisayar ve buzdolabı haczedilerek alacaklı vekili tarafından muhafaza altına alındı.