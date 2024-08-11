‘Buzlu suya girme modasını ben başlattım’

Yavru vatan Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşan Murat Kurşun, sahne öncesi gazetecilerle röportaj yaptı. Kurşun, "Ufak tatiller yaptım. Mesela geçen Bodrum'daydım. Biriki güne de Datça'da ufak bir tatil yapacağım" dedi. Sanatçı Bodrum'daki yüksek fiyatlar hakkında şunları söyledi: "Evet maalesef öyle işletmeler var. Geçen Bodrum'da ailemle birlikte yediğimiz, 2 tabak köfte bir makarnaya 4 bin TL ödemek zorunda kaldım. Şaşırdım. Fiyatlar makul seviyeye ininceye kadar kendi çiftliğimde tatil yapıp doğal yiyecekler yiyeceğim."Kurşun'a, Çağla Şıkel, Engin Altan Düzyatan gibi isimlerin buzlu suya girmesi hakkında ne düşündüğü soruldu. Kurşun, "Bu modayı ben başlattım 10 sene önce. Buzlarla dolu havuza girmiştim. Sosyal medya falan yoktu ama tüm magazine haber olmuştum" dedi. Kurşun, küpe takmak isteyen Berdan Mardini'ye de şöyle seslendi: "Sakın öyle bir şey yapma. Sahnede etek giyen erkekler de olmaya başladı. Bence erkek adam etek giymez, yakışmaz."