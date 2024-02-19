‘Çakal’ dedi 300 bin TL kazandı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışma programına önceki akşam Yusuf İpek adlı yarışmacının sözleri damga vurdu. Yarışmacıya, 'Fabl türünün ilk örneklerinden, aslen Hint kökenli olan ve Türkçe'de Kelile ve Dimne adıyla bilinen eserde dürüstlüğün simgesi Kelile ve yalanın simgesi Dimne sırasıyla hangi hayvanlardır?' sorusu soruldu.'ÇAKAL ve çakal' cevabını vererek 300 bin liralık soruyu bilen İpek, şunları söyledi: "Üniversitedeki hocalarıma selam gönderiyorum. Hocalarımız derste 'Bu bilgiler ne işimize yarayacak?' demeyin. Bir gün Milyoner'e katılırsınız orada sorarlar' derlerdi. Buraya gelmeden önce Ömer Kemiksiz adlı hocamı aradım, 'Bak şimdi o bilgiler Milyoner'de işine yarayacak' dedi. Benim için çok güzel bir duygu oldu."