Can Bonomo’nun en acı günü! Babası Yaşar Bonomo hayatını kaybetti: "Gözün arkada kalmasın"

Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun uzun süredir tedavi gören babası Yaşar Bonomo yaşamını yitirdi.
Acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyuran 39 yaşındaki Bonomo, babasını bugün son yolculuğuna uğurladıklarını ifade etti.
Paylaşımın ardından Kerem Bürsin, Zeynep Bastık, Murat Boz, Berfu Yenenler ve Anıl Altan gibi çok sayıda ünlü isim taziye mesajlarıyla Bonomo'ya destek oldu.
CAN BONOMO KİMDİR?
Can Bonomo, 16 Mayıs 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
Müziğe erken yaşlarda gitar çalarak adım attı. Yükseköğrenimini özel bir üniversitenin Sinema ve Televizyon Bölümünde tamamlayarak mezun oldu.
Eğitim yılları sırasında radyoculuk ve televizyon yayıncılığı alanlarında çalışmaya başladı.
2011 yılında çıkardığı "Meczup" albümüyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. 2012 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi "Love Me Back" isimli şarkısıyla temsil etti. Bonomo, yarışmayı 7. sırada tamamladı.
Müzik çalışmalarının yanı sıra edebiyatla da ilgilendi aynı zamanda şiir ve roman türlerinde kitaplar kaleme aldı.