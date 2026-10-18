Can Bonomo’nun en acı günü! Babası Yaşar Bonomo hayatını kaybetti: "Gözün arkada kalmasın"

Paylaşımında babasına duyduğu sevgiyi "İnce ruhlu, çocuk kalpli, delikanlı babam benim. Senin oğlun olmak, seninle beraber büyümek bir şerefti benim için. Devrin daim olsun... Gözün arkada kalmasın. Top bende" sözleriyle dile getirdi.