‘Can Borcu’ndan yeni kareler

Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, izleyicileri aile bağları, sadakat ve sırlarla dolu etkileyici bir hikaye ile buluşturacak olan 'Can Borcu' dizisinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Çok yakında atv'de izleyici ile buluşmaya hazırlanan dizinin setinden yeni kareler paylaşıldı.Başarılı bir avukat olan Mehmet'in, annesinin ölümünden sonra kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını anlatan yapım, aynı zamanda yıllardır saklanan sırları da gün yüzüne çıkaracak.Celal'in gizlediği bir ilişki tüm dengeleri sarsarken, Celal'in eşi Handan ise bu çözülmenin farkında olmadan ailesini bir arada tutmak için çabalayacak.'Can Borcu'nun başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete üstlenirken oyuncu kadrosunda ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç, Naz Öngen gibi isimler yer alıyor.