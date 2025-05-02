‘Can Borcu’nun genç yıldızları

Cumartesi akşamları atv'de yayınlanan 'Can Borcu' dizisinin genç oyuncuları İlber Uygar Kaboğlu (Rüzgar) ve Berna Cındıl (Defne), setten paylaştıkları samimi karelerle dikkat çekti. Dizide iki kardeşi canlandıran genç yetenekler uyumlarıyla da beğeni topluyorlar. Kamera arkasında da enerjileriyle göz dolduran genç oyuncular başarılarından ötürü çok mutlu. Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde ise Doğa, Rüzgar ve Defne arasındaki gerilim tırmanmaya devam edecek ve sonunda kazananın olmadığı, herkesin yara aldığı bir tablo ortaya çıkacak.