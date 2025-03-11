Çanakkale Zaferi’nin 110. yılına özel gösteri

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu, 18 Mart'ta AKM Tiyatro Salonu'nda '1915–Bir Hilal Uğruna' adlı eserini sanatseverlerle buluşturacak. Sanat yönetmenliğini Yıldız Çankaya'nın üstlendiği eser, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında, başta Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve kahraman ecdadımıza adanmış bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Sanatseverleri bu anlamlı geceye davet eden Yıldız Çankaya, "Çanakkale Destanı'nı, çocuklarımıza ve gençlerimize unutulmaz bir görsel şölen eşliğinde, duygu yüklü bir anlatımla hissettirmek ve bu eşsiz mirası kalplerine kazımak en büyük amacımız" dedi.