Çanakkale’de Emre Fel coşkusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde sahne alan Anadolu Rock müziğinin yeni nesil temsilcisi Emre Fel ile gençler doyasıya eğlendi. Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde konser veren sevilen isim Emre Fel'in şarkılarına on binlerce hayranı eşlik etti. Fel konserinde; Bi' Gün Anlarsın, Rüya, Bilmem Bu Yol, Öleceksek Ölürüz, Veda Türküsü, Sana El Pençe Durmam gibi sevilen şarkılarının yanı sıra, Türk müziğinin efsane isimlerinden şarkıları Ele Güne Karşı, Estarabim ve Ceviz Ağacı gibi sevilen eserleri de seslendirdi. Emre Fel konser sonunda yaptığı konuşmada, "Bu gece iyi ki buradaydınız, iyi ki bizimleydiniz. Müthiştiniz. O kadar güzeldiniz ki sahneden inmek istemedim. Tüm ekibe ve size kocaman alkışlar" dedi.