‘Canfeza’yı aşk ayakta tutuyor

3 EylülSalı akşamı atv'de başlayacak olan 'Bir Gece Masalı'nın genç yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun, yeni dizisi ve rolüne dair özel açıklamalarda bulundu. 'Bir Gece Masalı'nın, seyircinin izlemeyi özlediği masalımsı aşkı yeniden ekranlara taşıyacağını söyleyen başarılı oyuncu, şöyle devam etti: "Dizide kader ve yazgı vurgusu ön planda. Modern bir masal havası var ve bu masalsı doku izleyiciyi kendine çekecek. Aksiyon dolu sahneler de var. Büyük çatışmalara ve zorluklara rağmen vazgeçmeyenlerin masalı olacak..." Ünlü oyuncu hayat verdiği Canfeza'yı ise şöyle anlattı: "Canfeza, çok masum ve duru bir karakter. Bir anda, hiç beklemediği ve aklının ucundan bile geçmeyecek bambaşka bir dünyanın içinde buluyor kendini. Ancak asla umudunu kaybetmiyor. Güzel günlerin geleceği fikri onu ayakta tutuyor. Aşkına tutunuyor."