‘Canlı yayınlarım psikoterapi gibi geçiyor’

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, önceki gece Arnavutköy'deki bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Ortaç, çok konuşulan sosyal medya yayınları hakkında "Çok sıkılıyorum evde bazen. Yayın açıyorum. Milletle dertleşip rahatlıyorum. Psikiyatrist gibi düşünün. Onlar doktor, ben hastaymışım gibi. Dert anlatıp dert dinliyorum. Fikir vermek de hoşuma gidiyor insanlara. Benim yaptığım hataları yapmasınlar diye uyarıyorum onları" dedi.Para için sosyal medyayı kullanmadığının altını çizen Ortaç, "Sosyal medyadan kazandığım jetonlar var, onları ihtiyacı olanlara gönderiyorum. Para için girmiyorum ben o yayınlara. Benim aylık giderim milyonlar. Oradan gelen ihtiyacı olana gitsin." Öte yandan ünlü popçu geçen hafta sosyal medyada Mehmet Ali Erbil ile görüntülü yayın yapmış, Erbil yayında ağlamıştı. Ortaç, o yayını soran gazetecilere "Mehmet Ali eski günleri hatırladı. Benim de hatırladığımda üzüldüğüm anlar oluyor. Duygusal anlar yaşayabiliyoruz bazen" diye yanıt verdi.