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Giriş Tarihi: 30.4.2025

Cannes’da 5 Türk filmi görücüye çıkıyor

Cannes’da 5 Türk filmi görücüye çıkıyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali ve Kariyo Ababay Vakfı tarafından desteklenen Başka Sinema, sinemamızın uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmak amacıyla 'İstanbul Film Festival x Başka Sinema Goes to Cannes' başlıklı yeni bir işbirliğine imza atıyor. Bu girişim, Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen Marché du Film'de, Türkiye'den yılın en dikkat çeken projelerine uluslararası tanıtım ve işbirliği fırsatları sunacak. Programda; 'Beklenti', 'En Güzel Cenaze Şarkıları', 'Lo-Fi', 'Ölü Köpekler Isırmaz' ve 'Sevda' filmleri görücüye çıkacak.
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Cannes’da 5 Türk filmi görücüye çıkıyor
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