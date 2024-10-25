Cannes’da büyük olay! Can Yaman’a bardak fırlattı

Türk oyuncuların akın ettiği Cannes Film Festivali, renkli görüntülerin yanı sıra ilginç olaylarla da anılıyor! Önceki gün gerçekleşen gösterimlerin ardından akşam saatlerinde bir tanıtım firması tarafından parti düzenlendi. Yapımcılar, oyuncular ve sektörün önemli isimleri bu partide buluştu. Oyuncu Aslı Turanlı ve Can Yaman da partiye katılan Türk ünlüler arasındaydı.Can Yaman da o gece partide Turanlı ile karşılaştı. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde tatsız bir olay yaşandı. Turanlı, elindeki bardağı Yaman'a doğru fırlattı ve bir anda ortalık karıştı. İddialara göre olay Yaman'ın, ünlü oyuncuya yakınlaşmak istemesi üzerine gerçekleşti. Olaya şahit olan bazı konuklar ise oyuncuya bir kişinin çarptığını bu nedenle elindeki bardağın Yaman'a doğru yanlışlıkla fırladığını söyledi.