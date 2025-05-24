Cannes’da olmak büyük bir onur

Ebru Yaşar, 78. Cannes Film Festivali'ndeydi... Ünlü mücevher markasının davetlisi olarak, 2025 Cannes Film Festivali'ndeki 'The Mastermind' filminin galasına ünlü oyuncularla beraber katılan ünlü sanatçı, "Sanatın ve sinemanın kalbinin attığı bu özel etkinlikte yer almak benim için büyük onur. Cannes'da katıldığım kırmızı halı etkinlikleri ve film gösterimleri sanat camiası için eşsiz bir networking ortamı. Uluslararası sanat dünyasında başarılı işler yapan birçok arkadaşımla Cannes davetlerinde karşılaştım" dedi.