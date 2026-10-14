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Giriş Tarihi: 14.10.2026

Cannes’da Burak Özçivit rüzgarı

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Cannes’da Burak Özçivit rüzgarı
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Dünyanın dört bir yanından televizyon ve medya profesyonellerini Cannes'da buluşturan MIPCOM'da, "Güneşin Doğduğu Yer" dizisi de uluslararası yolculuğuna çıktı. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in Cannes'a gelişi ise fuarın en dikkat çeken buluşmalarından biri oldu.

Cannes sokaklarında hayranları ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Burak Özçivit, kendi dizisinin afişlerinin önünde fotoğraf çektirirken de büyük ilgi odağı oldu. Özçivit, atv standında verdiği röportajlarda Türk dizilerinin dünyadaki başarısına ve evrensel duyguların hikâye anlatımındaki önemine dikkat çekti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#CANNES #BURAK ÖZÇİVİT #ATV
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Cannes’da Burak Özçivit rüzgarı
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