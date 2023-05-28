Cannes’da ülkesini kötüleyen Merve Dizdar’a tepki yağdı ‘Batı’nın ezik kölelerinden biri daha!’

Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilen Merve Dizdar'ın yaptığı konuşmada Türkiye'yi karalaması, büyük öfkeye neden oldu"Ülkemizi yurt dışında herhangi bir organizasyonda kötü durumda göstermemeliyiz. Ülkemizin gücüne inanıyorum. Bu bir savaş değil seçim. Bu vatan hepimizin." (Sinan Akçıl)'Biri çıkıp yıllarca Afrika ülkelerini sömürüp, kadın ve çocukları katleden Fransa'ya ülkemizi şikayet etmiş!" (Bennu0634"Batı'nın ezik kölelerinden biri daha. Eline tutuşturulan kağıdı titreyerek okuyacak, kendi ülkesini kölesi olduğu zihniyete peşkeş çekecek kadar kompleksli…" (Emre Cemil Ayvalı)"Konuşmayı yaptığın ülkeye bak, vaktinde insanları hayvanat bahçesinde sergiliyordu o ülke!" (Ahmet Aydoğan)'KADINLARIN yaşamları üzerinden Türkiye'yi 'coğrafya' diyerek aşağıladığın Fransa'da, 2022'de kadın cinayetleri yüzünden 129 çocuk öksüz kaldı! Coğrafya'nın eziği!" (Ersin Çelik)