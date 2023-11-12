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Giriş Tarihi: 13.11.2023

Çanta kavgası sonrası ölümle tehdit

Victoria Yasemin Uras’ın gittiği barda çıkardığı kavga sonrası açılan davada ilk celse görüldü. Uras hakkında hakaret ve tehdit suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan davada, işletmeci T.Ö ifade verdi. T.Ö.; Uras’ın çalışanlarına kendisini yurt dışında öldürteceğini söylediğini ve buna dair elinde ses kayıtları olduğunu söyledi

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Çanta kavgası sonrası ölümle tehdit
İş adamı Atilla Uras 'in 62 yaşındaki kızı Victoria Yasemin Uras, 16 Haziran günü Sarıyer'de bir kafe-bara müşteri olarak oturdu. Bir süre sonra çantasını masasında bırakarak lavaboya gitti. Döndüğünde çantasını bulamayan Uras, garsonlarla tartışmaya başladı. Sesleri duyan işletme sahibi olaya müdahale etti. Çantasının tezgâhın üzerinde olduğunu fark eden Uras, içerisini kontrol ettiğinde evinin anahtarının olmadığını fark etti. Bunun üzerine işletmede çalışan bir kişinin anahtarı çalıp kopyalamış olabileceğini iddia ederek hakaretler savurmaya başladı. Tartışma sırasında Uras, işletme sahibi ve çalışanlara, "İş yerini kapattırırım, o.... ç...ları" şeklinde tehdit ve hakaretler savurmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine işletme sahibi T.Ö., Uras hakkında şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikâyet üzerine Uras hakkında, 'hakaret' ve 'basit tehdit' suçları kapsamında 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.



DURUŞMA ERTELENDİ
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada işletmeci T.Ö. ifade verdi. T.Ö., ifadesinde Uras'ın yurt dışında kendisini öldürteceğini söylediğini ve ellerinde Uras'ın tehditlerine dair ses kayıtlarının bulunduğunu anlattı. Uras'ın katılmadığı mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.
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Çanta kavgası sonrası ölümle tehdit
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