Cazın kalbinde bir yıl

SANATve cemiyet hayatın tanınmış isimleri buluştu! İstanbul'un kültür, tarih ve sanatla buluştuğu Pera 77, önceki akşam birinci yılını kutladı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Akbank Caz Festivali gibi etkinliklere ev sahipliği yapan mekan, kültürel bir buluşma noktası haline geldi. Ata Eremsoy, bir yıllık hikayelerini konuklarla paylaştıktan sonra, sahneyi yetenekli müzisyenlere bıraktı. Gecede Dilek Sert Erdoğan, Seran Bilgi, Şenay Lambaoğlu, Ayşegül Yeşilnil, Duygu Tarhan ve Tanju Yıldırım sahneye çıktı.