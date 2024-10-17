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Giriş Tarihi: 18.10.2024

Cazın kalbinde bir yıl

Cazın kalbinde bir yıl
SANAT ve cemiyet hayatın tanınmış isimleri buluştu! İstanbul'un kültür, tarih ve sanatla buluştuğu Pera 77, önceki akşam birinci yılını kutladı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Akbank Caz Festivali gibi etkinliklere ev sahipliği yapan mekan, kültürel bir buluşma noktası haline geldi. Ata Eremsoy, bir yıllık hikayelerini konuklarla paylaştıktan sonra, sahneyi yetenekli müzisyenlere bıraktı. Gecede Dilek Sert Erdoğan, Seran Bilgi, Şenay Lambaoğlu, Ayşegül Yeşilnil, Duygu Tarhan ve Tanju Yıldırım sahneye çıktı.
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Cazın kalbinde bir yıl
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