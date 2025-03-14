‘Çekimler güzel, set ortamımız harika’

Atv'de yayınlanan 'Başka Bir Gün' adlı dizide rol alan Salih Bademci, Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenen 2024 Yılının En'leri Ödül Töreni'nde tiyatro dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Bademci, "Epeydir tiyatro ödülü almıyordum, o yüzden ekstra heyecanlıyım. Çünkü benim çıkış yerim tiyatro, bu yüzden mutluyum" diye konuştu. Bademci, diziyle ilgili ise "Aşırı yoğun bir şekilde çalışıyoruz, çekimler çok güzel gidiyor. Set ortamımız harika" dedi. Daha önce yaptığı "Herkes tiyatro yapmamalı" açıklaması hatırlatılan oyuncuya, bu sözleri nedeniyle tepki alıp almadığı soruldu. Bademci "Hayır, tepki almadım. Tiyatro üst düzey disiplin gerektiriyor, bu yüzden hazır olan insanlar için daha uygun" diye yanıt verdi.