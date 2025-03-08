Cenk Torun’dan aldatma iddialarına yanıt geldi

Cenk Torun'un 24 yıllık eşi Nevin Torun eşinin kendisini dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığını öne sürerek zina davası açmıştı. Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.Cenk Torun bu iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları söyledi: "Boşanmak zaten zor bir süreç iken gerçeğe aykırı yayınlar ya da ithamlar nedeniyle son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim. Konuşmak, iddialara yanıt vermek ve olası polemiklere girmek tarzım olmadığı için susmayı ve hukuki haklarımı aramayı bu zamana kadar tercih ettim. Üç yıldır rol aldığım günlük dizi sebebiyle her anımı paylaşmak durumunda olduğum partnerim ve benimle ilgili gündeme gelen iddialar tamamen asılsızdır.Yapılan itibarsızlaştırma çabalarının eşimle olan boşanma kararımla hiçbir bağlantısı yoktur, asılsız iddiaların, yalancı şahitlerin ve de haberlerin tamamı hukuki mücadelemiz sonucunda aydınlığa kavuşacaktır." Bu açıklamanın ardından dizinin yapım şirketi Torun'un partneriyle aşk yaşamadığını iddia ederek, "Mahassine Merabet ve Cenk Torun'a yönelik iddiadan ibaret gerçek dışı beyanlar, karalama kampanyasına dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Dolayısıyla asılsız ve gerçekdışı iddialar üzerinden prim kazanmaya çalışanların bu davranışlarını kınamaktayız" şeklinde açıklama yaptı.